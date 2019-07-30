Emre Alkin Galatasaray Sportif AŞ'den istifa etti

Galatasaray Sportif AŞ'de yönetim kurulu üyesi Emre Alkin, görevinden istifa etti.

Emre Alkin Galatasaray Sportif AŞ'den istifa etti

Galatasaray Sportif AŞ'de yönetim kurulu üyesi Emre Alkin, görevinden istifa etti.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Emre Alkin'in bugün itibarıyla görevinden istifa ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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