Emre Akbaba, Galatasaray'da kalabilmek için 10 milyon TL'lik indirim yaptı
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Emre Akbaba, Galatasaray'da kalabilmek için 10 milyon TL'lik indirim yaptı

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Galatasaray'ın son haftalardaki formda ismi Emre Akbaba, önce Trabzon maçında 90+6'da sahneye çıkarken, Konya'yı da 87'de attığı golle yıkmıştı. Yıldız ismin bu performansı sonrası yönetim harekete geçti. Yıllık 17.5 milyon TL civarında bir ücret kazanan Akbaba, 7.5 milyon TL'den önerilen yeni mukaveleyi kabul etti.

Fiziksel olarak güçlenmeye ve eski fit görüntüsüne kavuşmaya başlayan Emre Akbaba, Trabzon ve Konyaspor'a aynı yerden aynı kaleye gol atarak takipçiliğini konuşturdu. Yönetim, Akbaba'nın sakatlıktan sonra bu yükselişini önemsedi ve mukavele görüşmesi için adım attı. Yıllık ücreti sebebiyle tartışma konusu olan Emre, büyük fedakarlık yapmayı kabul etti.

YAKLAŞIK MALİYETİ 10 MİLYON EURO OLDU

Sarı-kırmızılı kulübe 2018'de 4 milyon euroya dahil olan 28 yaşındaki futbolcu sezon başına 1 milyon 750 bin eurodan3 yıllık kontrat yapmıştı. Emre'nin takımda kalma adına büyük indirim yapmayı kabul ettiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun yıllık 7.5 milyon TL civarında bir miktarı kabul ettiği kaydedildi. Sürenin 2+1 yıllık olması bekleniyor.

"GOLE YAKIN BİR OYUNCU"

Sabah'ta yer alan habere göre; Fatih Terim'in, ''Talihsiz iki ayak kırığı sakatlığı geçirdi. Oradan dönmek kolay değil. Kazanmamız lazım. Gol bölgelerinde olan, gole yakın olan, gol kovalayan bir oyuncu'' dediği Emre Akbaba'nın takımda kalması yönünde karar verdiği öğrenildi.

Emre Akbaba, Galatasaray'da kalabilmek için 10 milyon TL'lik indirim yaptı
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