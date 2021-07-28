Emrah Başsan Kayserispor'da
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Emrah Başsan Kayserispor'da

Emrah Başsan Kayserispor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor, Erzurumspor ile sözleşmesi sona eren Emrah Başsan'ı kadrosuna kattığı açıkladı.

Yukatel Kayserispor, Erzurumspor ile sözleşmesi sona eren Emrah Başsan'ı kadrosuna kattığı açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Yuaktel Kayserispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar geçen sezon Erzurumspor'da forma giyen Emrah Başsan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Takıma katılarak çalışmalara başlayan başarılı kanat oyuncusu Emrah Başsan, resmi imzayı atarak Sarı-Kırmızılı formayı giydi. Emrah Başsan, geçen sezon 38 maçta forma giyerken 7 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Emrah Başsan yeni sezonda Yukatel Kayserispor'da 17 numaralı formayı giyecek.

Kayserispor'un yeni transferi Emrah Başsan, "Formamın hakkını vermeden asla çıkartmayacağım, inşallah başarılı, kazasız belasız çok güzel bir sezon geçireceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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