Emmanuel Dennis'in Galatasaray formalı paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
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Emmanuel Dennis'in Galatasaray formalı paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın gündeminde olan Club Brugge'ün forveti Emmanuel Dennis'in sarı-kırmızılı formayla yayınladığı video sosyal medyaya damga vurdu. Nijeryalı forvetin taraftarı heyecanlandıran bu paylaşımı sonrası transferinin artık sadece imzaya kaldığı söylentileri de alevlendi.

Galatasaray'da yaklaşan seçim öncesi transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki 23 yaşındaki forvet Emmanuel Dennis'in formalı paylaşımı gündeme oturdu.

TRANSFER SÖYLENTİLERİ ALEVLENDİ

Sosyal medya hesabından Galatasaray formasıyla yaptığı antrenmandan görüntüleri paylaşan Dennis, sosyal medyaya damga vurdu. Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran genç forvet, transfer söylentilerini alevlendirdi.

Emmanuel Dennis'in Galatasaray formalı paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
Emmanuel Dennis'in Galatasaray formalı paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
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