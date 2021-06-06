Emmanuel Dennis'in Galatasaray formalı paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı

Galatasaray'ın gündeminde olan Club Brugge'ün forveti Emmanuel Dennis'in sarı-kırmızılı formayla yayınladığı video sosyal medyaya damga vurdu. Nijeryalı forvetin taraftarı heyecanlandıran bu paylaşımı sonrası transferinin artık sadece imzaya kaldığı söylentileri de alevlendi.