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Emirdağ'da 200 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikası açılacak

Emirdağ'da 200 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikası açılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde önümüzdeki günlerde 200 kişiye istihdam sağlayacak olan tekstil fabrikasının hizmete gireceği belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde önümüzdeki günlerde 200 kişiye istihdam sağlayacak olan tekstil fabrikasının hizmete gireceği belirtildi.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ilçeye bağlı Gömü beldesinde önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan ve tamamlandığında 200 kişiye istihdam sağlayacak olan tekstil atölyesinde incelemelerde bulundu. Söz konusu fabrikanın belediyenin desteği ile hizmete gireceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Emirdağ'da 200 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikası açılacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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