Eminönü'nde en pahalı hurmanın tanesi 5 TL
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Eminönü'nde en pahalı hurmanın tanesi 5 TL

İhlas Haber Ajansı / HALİL ENES SUCU - Haberler | Ekonomi

Eminönü'nde en pahalı hurmanın tanesi 5 TL Jumbo Kudüs hurması kilosu 140 TL'den satışa çıktı İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi hurmalara talep arttı.

Eminönü'nde en pahalı hurmanın tanesi 5 TL

Jumbo Kudüs hurması kilosu 140 TL'den satışa çıktı

İSTANBUL - İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi hurmalara talep arttı. Eminönü Mısır Çarşısı'nda en pahalı hurma olan "Jumbo Kudüs" hurmasının tanesi 5 TL, kilosu 140 TL'den satışa çıktı.

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle sahur ve iftariyelik alışverişi arttı. Ramazan alışverişi yapılan en önemli duraklardan birisi yine Eminönü Mısır Çarşısı oldu. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan hurma çeşitlerine de ilgi yoğun oldu. Tezgahlara her keseye uygun hurma çeşitleri açılırken en pahalı hurma "Jumbo Kudüs" tanesi 5 TL'den, kilosu 140 TL'den satışa çıktı.

"Şu an elimde gördüğünüz hurmayı parası olan alıyor"

Eminönü'nde esnaf olan Muhammet Kandemir, "Hurma 30 TL'den başlıyor, 140 TL'ye kadar gidiyor. Şu an elimde görmüş olduğunuz hurmanın kilosu 140 TL. Dışarıdaki hurmalarımızın kilosu 48 TL'ye var, 30 TL'ye var, 120 TL'ye var yani 30 TL'den 140 TL'ye kadar yükseliyor. 140 TL olan hurmanın 1 tanesi 4-5 TL'ye geliyor. Tanesi 140 TL olan hurmayı pek alan yok. Daha ucuz olan hurmaları tercih ediyorlar. Şuan elimde gördüğünüz hurmayı parası olan alıyor" dedi.

"Kimse alamaz onu"

Bağcılardan geldiğini ve fiyatları çok uygun bulduğunu söyleyen Hafize Özgür, Kudüs hurmasının fiyatının çok olduğunu söyleyerek, "Onu alamayız. O biraz fiyatlı. Sağ olsun çocuklar yine de ikram ettiler. Çok pahalı. Onu kimse alamaz. 1 tane hurma 5 TL. Kimse alamaz onu" şeklinde konuştu.

(HES-ZA-ÖK-E)

Eminönü'nde en pahalı hurmanın tanesi 5 TL
Eminönü'nde en pahalı hurmanın tanesi 5 TL
Eminönü'nde en pahalı hurmanın tanesi 5 TL
Eminönü'nde en pahalı hurmanın tanesi 5 TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ENES SUCU

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