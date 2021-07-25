Emin Adanur: Gelin Bursaspor'dan taraf olun, ekmek yediğiniz yere ihanet etmeyin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emin Adanur: Gelin Bursaspor'dan taraf olun, ekmek yediğiniz yere ihanet etmeyin

Emin Adanur: Gelin Bursaspor'dan taraf olun, ekmek yediğiniz yere ihanet etmeyin
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

BURSASPOR 2. Başkanı Emin Adanur, yaptığı açıklama ile transfer engelinin kaldırılacağına işaret ederken, özellikle zorluk çıkaranlara isyan etti.

BURSASPOR 2. Başkanı Emin Adanur, yaptığı açıklama ile transfer engelinin kaldırılacağına işaret ederken, özellikle zorluk çıkaranlara isyan etti.

Bursaspor Kulübü 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, transfer engelini kaldırma çalışmalarına yönelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Adanur, "Arkadaşlar, birilerinin zorluk çıkaracağı bu tahtanın açılmayacak anlamına gelmez, ödersin parasının tamamını olur-biter. Bursasporumuzun Kurtuluş Savaşı'nda, bugün bizlerle omuz omuza, yanyana bu davanın yükünü sırtlayanların hepsi bu şehirde şerefle yadedilecek. Bursaspor'da hiçkimsenin alacağı kalmaz, iş bitti, siz kolaylık sağlasanız da bitti sağlamasanız da bitti. 44 dosya vardı, başından beri 1 kişi bile yardımcı olmadı yine bitti. Bırak yardımcı olmayı, engel oldular yine bitti. Bana, arkadaşlarıma uyku uyutmadılar ama yine bitti. Kaldınız birkaç kişi, uzatmayın da yeter! Ahmet onu dedi, Mehmet onu yaptı, Ali'yi sevmiyorum, Veli'yle meselem var. Yapmışlar ya tamam yapmışlar, seni de beni de öbürünü de kırmışlar. Bırakın toparlayalım, kırılan her şeyi onaralım, yolun sonundayız artık. Daha bu işin resmi süresi için 50 günümüz var, bu paraların tamamı 100 defa ödenir, biz istiyoruz ki bir an önce bitsin ve kimseye muhtaç olmadan ayakta kalalım, buna engel olmayın, ha olamazsınız da zaten ama gelin Bursaspor'dan taraf olun, ekmek yediğiniz yere ihanet etmeyin" ifadelerine yer verdi.


- Bursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Demir Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Derya Uluğ Seda Bakan Kaan Yıldırım
Spor Muslera Ali Koç Sergen Yalçın Gedson Fernandes Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emin Adanur: Gelin Bursaspor'dan taraf olun, ekmek yediğiniz yere ihanet etmeyin - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 11:10:42. #1.16#

title