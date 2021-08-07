Emin Adanur'dan Timsah Arena'nın isim hakkıyla ilgili açıklama geldi
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Emin Adanur'dan Timsah Arena'nın isim hakkıyla ilgili açıklama geldi

Emin Adanur'dan Timsah Arena'nın isim hakkıyla ilgili açıklama geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, Timsah Arena ile ilgili camiayı heyecanlandıran paylaşımda bulundu.

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, Timsah Arena ile ilgili camiayı heyecanlandıran paylaşımda bulundu. Adanur, 13 Ağustos Cuma gününü işaret ederek, ".... Timsah Arena. 1 yıllık kiralama bedelimiz 675 bin Euro" mesajını attı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da ciddi gelir kapısı olan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun isim hakkı konusunda önemli bir gelişeme yaşandı. Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, 13 Ağustos Cuma gününü işaret ederek, ".... Timsah Arena. 1 yıllık kiralama bedelimiz 675 bin Euro" mesajını attı. Hangi firmanın sponsor olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmazken, stadyumun da isminin Timsah Arena olarak devam edeceği öğrenildi. - BURSA

Emin Adanur'dan Timsah Arena'nın isim hakkıyla ilgili açıklama geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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