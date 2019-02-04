Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçağın Enkazında Bir Ceset Bulundu
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı. Enkazı inceleyen ekipler, bölgede bir ceset buldu.
Emiliano Sala'yı Fransa'dan İngiltere'ye taşırken radardan kaybolan özel uçağın enkazına Manş Denizi'nde ulaşıldı. İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi, su altı görüntülerinin dün bulunan enkazın Sala'yı taşıyan uçak olduğunu doğruladığını ve enkazda bir cesedin tespit edildiğini bildirdi.
Uçağın enkazının uzaktan kumandalı bir su altı aracıyla görüntülendiği belirtilen açıklamada, bundan sonraki adımların kazazedelerin aileleri ve polisle yapılacak istişarenin ardından kararlaştırılacağı bildirildi.
İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Birimi'nin paylaştığı fotoğraf:
Premier Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalayan Sala'nın uçağı, 22 Ocak'ta Fransa'nın Nantes şehrinden Cardiff'e doğru yola çıkmış, Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu.
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inşallah yaşıyordur lütfen allahım inşallahgCevap Yaz Yayından Kaldır
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SAĞONDA UÇMUŞTU DÜŞTÜ YAKINDA PATLICANDA DÜŞERCevap Yaz 2 11 Yayından Kaldır
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Her yere fabrikalar açıyoruz, tarımda hayvancılıkta problem yok, cari açık yok, ihracat süper eğitimde dünya lideriyiz. Demokrasi hukuk 1 kişinin elinde değil, halkın elinde.Vergiler zamlar yok, işsizlik yok, yoksulluk yok, suç yok.dolar düşük, asgari ücret 4 bin TL. Bizi kıskanıyorlar. Dış güçler üzerimize oyun oynuyorlar. Bizi yıkamazlar. Müthiş ataktayız. Uçuyoruzzz, uçuyoruz Allahım tutmayın.Cevap Yaz 1 2 Yayından KaldırBEDOO: Neyin kafası bu bilader. . Siyaset yapmak istiyorsan yanlış yere yazmışsın. .2 Yayından Kaldır
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ölmüş olan ınsanlara ceset denmesı ne kadar korkunc. cenaze de.Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır