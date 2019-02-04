Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçağın Enkazında Bir Ceset Bulundu

Emiliano Sala'yı Fransa'dan İngiltere'ye taşırken radardan kaybolan özel uçağın enkazına Manş Denizi'nde ulaşıldı. İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi, su altı görüntülerinin dün bulunan enkazın Sala'yı taşıyan uçak olduğunu doğruladığını ve enkazda bir cesedin tespit edildiğini bildirdi.

Uçağın enkazının uzaktan kumandalı bir su altı aracıyla görüntülendiği belirtilen açıklamada, bundan sonraki adımların kazazedelerin aileleri ve polisle yapılacak istişarenin ardından kararlaştırılacağı bildirildi.

İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Birimi'nin paylaştığı fotoğraf:

Premier Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalayan Sala'nın uçağı, 22 Ocak'ta Fransa'nın Nantes şehrinden Cardiff'e doğru yola çıkmış, Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu.