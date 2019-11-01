Emiliano Sala'nın Doğum Günü

2019'un Ocak ayında Nantes'tan Cardiff City'e transfer olan ve bu şehre doğru yolculuk yaparken uçak kazası geçirip hayatını trajik bir şekilde kaybeden Emiliano Sala'nın doğum günü için eski kulübü FC Nantes onu hatırlayan bir video yayınladı.

01.11.2019 04:07

2019'un Ocak ayında Nantes'tan Cardiff City'e transfer olan ve bu şehre doğru yolculuk yaparken uçak kazası geçirip hayatını trajik bir şekilde kaybeden Emiliano Sala'nın doğum günü için eski kulübü FC Nantes onu hatırlayan bir video yayınladı.

Kaynak: Dugout

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