Emil Audero'nun 2019-20 Sezonu En İyi Kurtarışları Emil Audero'nun Sampdoria formasıyla 2019-20 sezonunda yaptığı kurtarışlardan en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik. Audero, Arkadiusz Milik, Lautaro Martinez ve Ciro Immobile gibi forvetlere geçit vermiyor.

Emil Audero'nun Sampdoria formasıyla 2019-20 sezonunda yaptığı kurtarışlardan en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik. Audero, Arkadiusz Milik, Lautaro Martinez ve Ciro Immobile gibi forvetlere geçit vermiyor. Kaynak: Dugout