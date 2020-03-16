Emil Audero'nun 2019-20 Sezonu En İyi Kurtarışları
Emil Audero'nun Sampdoria formasıyla 2019-20 sezonunda yaptığı kurtarışlardan en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik. Audero, Arkadiusz Milik, Lautaro Martinez ve Ciro Immobile gibi forvetlere geçit vermiyor.
16.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:00
Emil Audero'nun Sampdoria formasıyla 2019-20 sezonunda yaptığı kurtarışlardan en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik. Audero, Arkadiusz Milik, Lautaro Martinez ve Ciro Immobile gibi forvetlere geçit vermiyor.
Kaynak: Dugout