Emery'in Takımı Arsenal, West Ham United'ı 3-1 Yendi

İngiltere Premier Ligde 3. hafta maçında Arsenal ile West Ham United karşı karşıya geldi. Emirates Stadında oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Arsenal oldu.

Maçta ilk golü 25. dakikada West Ham United adına Marko Arnautovic attı. Arsenal, 30. dakikada Nacho Monreal ile durumu 1-1 yaptı. Berabere biten ilk yarının ardından Arsenal, 70. dakikada Issa Diop'un ters vuruşu sonrasında 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın 75. dakikasında Pierre Aubameyang'ın yerine oyuna giren Danny Welbeck, 90+3. dakikada attığı golle skoru 3-1 yaptı ve mücadelenin skorunu belirledi.

MESUT ÖZİL KADRODA YER ALMADI

Ev sahibi Arsenal'de Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil maç kadrosunda yer almadı.

Manchester City ve Chelsea'ye kaybeden Arsenal, Unai Emery ile ilk galibiyetini West Ham United karşısında alarak 3 puana ulaştı. West Ham United ise henüz puanla tanışamadı.

İngiltere Premier Ligde gelecek hafta Arsenal, Cardiff deplasmanına konuk olacak. West Ham United, Wolverhampton'ı ağırlayacak.