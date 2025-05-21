EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR! Emekli zammı ne zaman belli olacak? 2025 BAĞ-KUR ve SSK emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

"2025 Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak?" sorusu özellikle SSK ve BAĞ-KUR emeklileri tarafından sıkça sorgulanıyor. 2025 Ocak ayında yapılan yüzde 15,75'lik zammın ardından gözler şimdi Temmuz ayı artışında. Peki, emekli maaşı Temmuz zammı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekli maaşı zammında belirleyici olan enflasyon oranlarını her ay düzenli olarak açıklıyor. Şu ana kadar yayımlanan Ocak-Nisan 2025 enflasyon oranı toplam %13,36 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, emeklilere yapılacak zam oranının ilk bölümünü oluşturuyor.

2025'İN İLK DÖRT AYINDA YÜZDE 13,36'LIK ENFLASYON

TÜFE, ocakta yüzde 5,03; şubatta yüzde 2,27; martta yüzde 2,46; nisanda ise yüzde 3 olarak açıklandı. Böylece ocak-nisan dönemindeki toplam enflasyon yüzde 13,36 oldu. Bu rakama göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden yüzde 13,36 zammı garantilerken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 6,95 seviyesinde kesinleşti.

MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Zam oranlarının nihai hali için mayıs ve haziran enflasyon rakamları belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın anketine göre mayıs ayı için yüzde 2,36, haziran içinse yüzde 1,77'lik bir enflasyon tahmini öne çıkıyor. Bu beklentilerin gerçekleşmesi halinde, 6 aylık toplam enflasyon yüzde 18,09'a ulaşacak.