Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı? 4/A, 4/B, 4/C emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak?

Emekli maaşlarının erken yatıp yatmayacağı, özellikle Kurban Bayramı alışverişi ve bayram hazırlıkları yapan emekliler için büyük önem taşıyor. Kurban Bayramı'nın bu yıl 6 Haziran 2025 Cuma günü başlaması, maaş ve ikramiye ödemelerinin öne çekilme ihtimalini gündeme getirdi. Peki 2025 emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatıyor. Haziran ayı memur maaşları da 15 Haziran'da ödenecek.

EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATAR MI?

2025 yılı için emekli maaşlarının erken ödenip ödenmeyeceği henüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya SGK tarafından resmi olarak açıklanmadı.

SSK (4A) Emeklileri: Her ayın 17'si ile 26'sı arasında

Bağ-Kur (4B) Emeklileri: Her ayın 25'i ile 28'i arasında

Emekli Sandığı (4C) Emeklileri: Genellikle ayın 1'i ile 5'i arasında

Bu takvime göre, 4A ve 4B kapsamındaki emekli maaşları, Kurban Bayramı sonrası tarihlere denk gelmektedir. Ancak bayram öncesinde maaş ödemeleriyle ilgili düzenleme yapılması halinde, ödemeler 3-5 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılabilir.

KURBAN BAYRAMI BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2025 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi 4.000 TL olarak belirlenmiştir. Kurban Bayramı ikramiyelerinin, 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılması beklenmektedir.