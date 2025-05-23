Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı? 4/A, 4/B, 4/C emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak?
Milyonlarca emekli tarafından merakla takip edilen "Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı?" sorusu, 2025 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yeniden gündeme geldi. Peki, Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı? 4/A, 4/B, 4/C emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak?
Emekli maaşlarının erken yatıp yatmayacağı, özellikle Kurban Bayramı alışverişi ve bayram hazırlıkları yapan emekliler için büyük önem taşıyor. Kurban Bayramı'nın bu yıl 6 Haziran 2025 Cuma günü başlaması, maaş ve ikramiye ödemelerinin öne çekilme ihtimalini gündeme getirdi. Peki 2025 emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar...
EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatıyor. Haziran ayı memur maaşları da 15 Haziran'da ödenecek.
EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATAR MI?
2025 yılı için emekli maaşlarının erken ödenip ödenmeyeceği henüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya SGK tarafından resmi olarak açıklanmadı.
SSK (4A) Emeklileri: Her ayın 17'si ile 26'sı arasında
Bağ-Kur (4B) Emeklileri: Her ayın 25'i ile 28'i arasında
Emekli Sandığı (4C) Emeklileri: Genellikle ayın 1'i ile 5'i arasında
Bu takvime göre, 4A ve 4B kapsamındaki emekli maaşları, Kurban Bayramı sonrası tarihlere denk gelmektedir. Ancak bayram öncesinde maaş ödemeleriyle ilgili düzenleme yapılması halinde, ödemeler 3-5 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılabilir.