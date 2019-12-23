Emanuelson'un PSV'ye Karşı Harika Golü

23.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:16

2010-11 Eredivisie sezonunda Ajax sahasında PSV'yi ağırlarken eski sol kanat oyuncusu Urby Emanuelson bu harika golle takımını 2-0 öne geçirdi. Ajax, Siem de Jong, Marko Pantelic ve Luis Suarez'in golleriyle 4-1'lik galibiyete ulaştı.