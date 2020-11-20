Elvan: Maliye, finansal sekto¨r ve kamu finansmanı politikalarımızı fiyat istikrarını kalıcı bir bic¸imde sagˆlayacak s¸ekilde olus¸turacagˆız
20.11.2020 16:03 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:06
Elvan: Maliye, finansal sekto¨r ve kamu finansmanı politikalarımızı fiyat istikrarını kalıcı bir bic¸imde sagˆlayacak s¸ekilde olus¸turacagˆız.
Elvan: Maliye, finansal sekto¨r ve kamu finansmanı politikalarımızı fiyat istikrarını kalıcı bir bic¸imde sagˆlayacak s¸ekilde olus¸turacagˆız
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Çelikel