Elon Musk: 'Neuralink' ile insan aklı okunabilecek

ABD'nin San Francisco şehrinde bulunan Kaliforniya Bilimler Akademisi'nde düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan Elon Musk, 2 yıl önce başlattığı'Neuralink' projesini anlattı.

İNSAN BEYNİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİME GEÇEBİLECEK

İnsan ve makine zekasının ortak yaşam (simbiyoz) oluşturmasına dair hedeflerinde önemli bir yol kaydettiklerini vurgulayan Musk'ın açıkladığı projeye göre beyne enjekte edilen ve insan saçından daha ince iplikler, nöronların aktivitesini belirliyor. Bu kablosuz implant, beyne bir robot tarafından yerleştiriliyor. Böylece insan beyni doğrudan bilgisayarla iletişim kurabiliyor.

'MAYMUN BİLGİSAYARI KONTROL EDİYOR'

Şimdilik sadece fareler ve maymunlar üzerinde denenen teknoloji, maymun beyninde başarılı oldu. Elon Musk konuyla ilgili, "Maymun, beyniyle bilgisayarı kontrol etmeyi başardı. Sadece bilginize" ifadelerini kullandı.

PARKİNSON İÇİN ÇÖZÜM OLACAK

Elon Musk, geliştirdikleri projenin tıp dünyası için de çok önemli bir yere sahip olacağını vurguladı. Projenin Parkinson hastalığının tedavisi için yarar sağlayacağını iddia eden Musk, Neuralink'in ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı mevcut cihazlardan bin kat daha etkili elektrotlara sahip olduğunu söyledi.

ONAY BEKLENİYOR

Neuralink projesinin baş beyin cerrahı Dr Matthew McDougall da, insanlar üzerindeki klinik çalışmalara 2020 yılında başlamak için FDA'den onay beklediklerini dile getirdi. İlk deneylerin omurilik felci yaşayan hastalar üzerinde olması ve dört bu hastaların beyinlerine dört adet Neuralink cihazı yerleştirilmesi düşünülüyor.

"AMAÇ İNSAN GELECEĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALMAK"

Elon Musk, Neuralink projesini 'varoluşsal tehdit' olarak tanımladığı yapay zekanın insan zekası karşısında üstün gelmesini önlemek amacıyla başlattığını belirten Musk, yapay zekayı avantaja çevirmek istediğini vurgulayarak "Bunun oldukça iyi bir amacı var, hastalıkları tedavi etmek ve insanlığın geleceğini güvence altına almak" ifadelerini kullandı.