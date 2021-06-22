Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düşüş! Milyarlarca dolar buhar oldu
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Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düşüş! Milyarlarca dolar buhar oldu

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Yaptığı paylaşımlarla kripto para piyasalarına yön veren Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin, yatırımcılarını batırmaya başladı. Sert düşüş yaşayan kripto para birimi, milyarlarca doların buharlaşmasına neden oldu.

Kripto para birimlerinde dalgalı seyir devam ediyor. Herhangi bir regülasyona tabi olmamalarından dolayı düşüş yaşandığı anda büyük kayıplar oluşuyor. Dogecoin de bunlardan biri oldu. Dogecoin 0.16 dolar seviyesine kadar geriledi ve yatırımcıları isyan etmeye başladı. Türk Lirası bazında ise 1.40 lira seviyelerine düşen Dogecoin'e ilişkin olarak Twitter'da gündem oluştu ve TT oldu.

SNL SONRASI YÜZDE 70 DÜŞTÜ

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın katıldığı talk Show olan SNL'de Dogecoin'e ilişkin önemli açıklamalar yapması beklenirken ciddiyeti olmayan konuşma sonrası Dogecoin sert düşüşe geçti. Hürriyet'te yer alan habere göre, Dogecoin tarihi zirvesinden yüzde 71 oranında geriledi.

8 YILDIR İŞLEM GÖRÜYOR

Dogecoin 2013 yılında piyasaya çıktığında 0.002 dolar seviyelerinden işlem görüyordu. Türk Lirası'nı baz alarak hesapladığımızda ise kur o dönemde 1.75 liraydı ve 1 Dogecoin'in fiyatı 0.0035 lira seviyesindeydi.

Uzun yıllar fiyat ve miktar hareketinden yoksun işlem gören Dogecoin 2020 yılında milyarder iş adamı Elon Musk'ın tweetiyle popüleritesini artırmaya başladı. Ancak kripto para piyasalarındaki durgunluk ve satış dalgası Dogecoin'i de vurmuş oldu.

SINIRSIZ SAYIDA

Dogecoin diğer güçlü kripto paralar gibi sınırlı sayıda bulunmuyor. Sınırsız sayıda Dogecoin piyasada işlem görüyor. Yükselmesine sebep olarak ise sadece Elon Musk'ın açıklamaları öne çıkıyordu.

REDDIT HAREKETİ

Gamestop hissesinde dev yatırım kuruluşlarını zor duruma düşüren Reddit kullanıcıları Dogecoin alarak farkındalık ortaya çıkardı. Örgütlü hareket eden Reddit kullanıcıları Dogecoin satın alarak kripto parayı bir anda yüzde 800 yükseltti. Böylece Dogecoin en çok tercih edilen 10 kripto para birimi arasına da girmiş oldu.

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Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düşüş! Milyarlarca dolar buhar oldu
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Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düşüş! Milyarlarca dolar buhar oldu - Haberler Ekonomi
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