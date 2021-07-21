Elon Musk'a güvenenler büyük zararda! Dogecoin Mayıs'tan bu yana yüzde 80 değer kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elon Musk'a güvenenler büyük zararda! Dogecoin Mayıs'tan bu yana yüzde 80 değer kaybetti

Elon Musk'a güvenenler büyük zararda! Dogecoin Mayıs'tan bu yana yüzde 80 değer kaybetti
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Ünlü milyarder Elon Musk'ın Twitter paylaşımları sayesinde önceki yıla göre çok büyük artış kaydeden kripto para Dogecoin, mayıs ayından itibaren yüzde 80 değer kaybetti. 7 Mayıs'ta 0.68 dolardan işlem gören Dogecoin'in bugünkü fiyatı 0.16 dolar civarında seyrederken, Musk'ın attığı tweet'lerin artık Dogecoin üzerinde eskisi kadar etkili olmadığı ve yatırımcılarının güveninin azaldığı düşünülüyor.

Dünyanın en zengin ikinci kişisi ve Tesla isimli elektrikli araç üreticisinin CEO'su Elon Musk'ın tweet'leri ile yükselen Dogecoin mayıs ayından itibaren yüzde 80 değer kaybetti.

DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 80 DEĞER KAYBETTİ

Musk'ın "Saturday Night Live" isimli televizyon şovuna konuk olup burada Dogecoin'den bahsetmesinden bugüne Dogecoin, ABD doları karşısında yüzde 80 değer kaybetti. 7 Mayıs'ta 0.68 dolardan işlem gören Dogecoin'in bugünkü fiyatı 0.16 dolar civarında.

TV PROGRAMI ETKİSİ

Musk'ın uzun süre Twitter'da attığı tweet'ler nedeniyle Dogecoin'in değerinin artmasının ardından 8 Mayıs'ta çıkacağı televizyon programı yatırımcılar tarafından merakla izlenmeye başlanmıştı.

Ancak o gece beklenen olmadı ve Elon Musk'ın televizyon programında Dogecoin'le ilgili yaptığı skecin ardından para biriminin değeri düşmeye başladı. Kripto para birimi o günden bugüne yüzde 80 değer kaybetti.

Elon Musk'a güvenenler büyük zararda! Dogecoin Mayıs'tan bu yana yüzde 80 değer kaybetti
Dogecoin/USD (Mart-Temmuz 2021 arası)

ESKİSİ KADAR RAĞBET YOK

Temmuz ortası itibarıyla Musk hala Dogecoin hakkında tweet'ler atmaya devam etse de bu tweet'ler paranın değeri üzerinde eskisi kadar etkili olamıyor. Kripto yatırımcılarının bu konuda duyarsızlaştığı ve Musk'a olan güvenlerinin azaldığı düşünülüyor.

Elon Musk'a güvenenler büyük zararda! Dogecoin Mayıs'tan bu yana yüzde 80 değer kaybetti

YATIRIMCILAR ARTIK DAHA DİKKATLİ DAVRANIYOR

Mayıs sonunda Tesla'nın Bitcoin ile alışverişi askıya almasının ardından Bitcoin'de yaşanan düşüş nedeniyle kripto yatırımcılarının Musk konusunda daha dikkatli davrandığı görülüyor.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Buse Varol Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Arda Turan Metin Oktay Mario Balotelli Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elon Musk'a güvenenler büyük zararda! Dogecoin Mayıs'tan bu yana yüzde 80 değer kaybetti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 14:37:04. #1.15#

title