Elektrikte yeni dönem başlıyor! Dar gelirlilerin zamlardan etkilenmemesi için faturalarda kademeli tarife modeline geçiliyor - Haberler Ekonomi
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Elektrikte yeni dönem başlıyor! Dar gelirlilerin zamlardan etkilenmemesi için faturalarda kademeli tarife modeline geçiliyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

AK Partili vekiller tarafından TBMM'ye sulan torba teklifte, elektrik abonelerini ilgilendiren önemli bir düzenleme yer aldı. Hükümet, dar gelirlilerin elektrik zamlarından etkilenmemesi için faturalarda kademeli tarife modeline geçiyor. Düzenlemeye göre elektriği tasarruflu kullananlar için düşük tarife belirlenirken fazla tüketimde ise maliyet katlanacak.

Ak Parti milletvekilleri tarafından önceki gün Tbmm Başkanlığına sunulan torba teklifte, elektrik abonelerini ilgilendiren önemli bir düzenleme yer aldı. Buna göre, EPDK, abonelere tüketim miktarlarına göre farklı tarifeler belirleyecek. AK Parti ekonomi kurmayları, düzenlemenin özellikle dar gelirlilerin elektrik fiyatları artışlarından etkilenmemesi amacıyla getirildiğini kaydetti.

FAZLA TÜKETİMDE MALİYET KATLANACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yasa çıktıktan sonra EPDK aylık olarak tüketilecek elektrik miktarına ilişkin tarifeleri belirleyecek. Belli bir kilovatsaat sınırının altında kalanların tarifeleri daha düşük hesaplanacak. Aylık belli bir tüketime kadar tarifeler düşük tutulacak. Elektriği tasarruflu kullananlar için düşük tarife belirlenirken fazla tüketimde ise maliyet katlanacak.

GEREKÇEDE, AMAÇLANANLAR SIRALANDI

Teklifin gerekçesinde "Enerji verimliliğini artırmak amacıyla aynı abone grubunda yer alsa bile maliyet bazlı tarife metodunun yanında elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik edici, benzer abone gruplarında fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması amaçlanmaktadır. Bu düzenleme ile maliyetler için bir çalışma yapılması, gerekli olan abone grubu için normal tüketim miktarına uygun olarak bir kademe belirlenmesi ve oluşan tüketim artışından kaynaklanan ilave maliyetlerin bu kademe üstünde tüketim yapar aynı abonelere yansıtılması amaçlanmaktadır" denildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (1)
HAKAN ARSLANOĞLU:Kaçak elektrik kullanıp paralarını tahsil edemedikleri zararları faturasını doğru dürüstçe ödeyen vatandaşa yansıtan elektrik dağıtım firmalarına, tüm hakkım haram olsun. Ebedi dünyada cehennem ateşinde kavrulsunlar inşallah.
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