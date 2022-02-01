Elektrikli otomobil devi Tesla, yaklaşık 54 bin aracını geri çağırıyor - Haberler Ekonomi
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Elektrikli otomobil devi Tesla, yaklaşık 54 bin aracını geri çağırıyor

Haberler.com - Ekonomi
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Milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, yazılım sorunu nedeniyle yaklaşık 54 bin aracını geri çağırıyor. Geri çağırma bazı 2016-2022 Model S ve Model X, 2017-2022 Model 3 ve 2020-2022 Model Y araçlarını kapsıyor.

Elektrikli otomotiv devi Tesla, bazı modellerin güvenlik riski oluşturan bazı kavşaklarda tamamen durmamasına neden olabilecek şirketin Tam Kendi Kendine Sürüş (Beta) yazılımına sahip 53 bin 822 ABD aracını geri çağıracak.

HANGİ ARAÇLAR GERİ ÇAĞIRILACAK?

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırmanın bazı 2016-2022 Model S ve Model X, 2017-2022 Model 3 ve 2020-2022 Model Y araçlarını kapsadığını söyledi. NHTSA, bu özelliğin araçların durmadan tüm kavşaklardan geçmesine izin verebileceğini söyledi.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ YAPACAK

NHTSA, Tesla'nın bir kablosuz yazılım güncellemesi gerçekleştireceğini söyledi. Tesla konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.

Haberler.com - Ekonomi

Tesla Motors, Ekonomi, Güncel, Haber

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Yorumlar (1)

Mustafa Dur:

Su testisi su yolunda kırılır.Daha öncede yasak aşkı aynalarını kırmıştı.Evlilik kutsaldır herkes taşıyamaz.

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