Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi

Bu akşam saat 19.00'da başlayacak 17 günlük tam kapanma nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin yeni kararlar alındı. Faturaların son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelenirken, kapanma döneminde borç nedeniyle kesinti yapılmayacak.

Türkiye bu akşamdan itibaren 18 gün sürecek tam kapanmaya giriyor. Koronavirüs pandemisinin artış göstermesiyle birlikte önlem olarak alınan tam kapanma kararı ile birlikte bazı durumda değişiklikler planlandı.

ÖDEMELER KAPANMA SONRASINA ERTELENECEK

Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri Ramazan Bayramı sonrası yani tam kapanmanın bitmesiyle birlikte başlayacak. Konuyla ilgili olarak enerji yönetimi dağıtım ve tedarikçilere gerekli bilgileri iletti.

BORÇ NEDENİYLE KESİNTİ OLMAYACAK

Konut ve ticarethanelerin aylık 2 bin lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları nedeniyle tam kapanma sürecinde kesinti olmayacak. Tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak.

İŞTE ALINAN ÖNLEMLER