Elektrik faturalarında yeni dönem
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Elektrik faturalarında yeni dönem

Limak Enerji, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Elektrik faturalarında yeni dönem
06.09.2020 13:30 | Son Güncelleme: 06.09.2020 13:35

Limak Enerji, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Şirketin uygulamaya aldığı yeni sistem ile müşteriler sadece sözleşme numarası kullanarak, tüm işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Böylece T.C. kimlik numarası gibi, elektrikte de kişiye özel sözleşme numarası dönemine geçilecek.

5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, işlemlerin daha kolay yapılabileceği bir sistemi devreye aldı. Bu kapsamda, daha önce iki farklı numara (işletme kodu ve abone numarası) üzerinden yapılan müşteri işlemleri artık sadece sözleşme numarasıyla daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Kolaylık sağlayan yeni sistem ile aboneler, sözleşme numaralarını girerek tüm bilgilerine tek bir numara üzerinden ulaşabilecek, fatura ödeme işlemlerini bu numara üzerinden yapabilecek. Limak Enerji müşterileri sözleşme numaralarını, faturalarının sol üst kısmında kolaylıkla görebilecek. Ayrıca müşterilere iletilen SMS bilgilendirmelerinde de sözleşme numaraları yer alacak. Limak Enerji müşterileri sözleşme numaralarını, "online.limakuludag.com.tr" adresinden, 444 6 646 numaralı çağrı merkezinden ve müşteri işlem merkezlerinden abone numaralarını belirterek öğrenebilecekler. Sözleşme numarası uygulaması kapsamında, otomatik ödeme talimatı bulunan müşterilerin ise herhangi bir işlem yapmasına gerek olmayacak.

Limak Enerji müşterilerine 444 6 646 numaralı çağrı merkezi, 100'e yakın işlem merkezi, online işlem merkezi, e-Devlet, 0555 0 646 646 numaralı İşaret Dili Görüşme Hattı ile de hizmet sunuyor. Şirket, müşteri dostu uygulamaları ile sağlıklı bir iletişim kurmayı ve müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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