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Türkiye Futbol Federasyonu, Ömer Faruk Aydemir, Elazığspor, Spor

Elazığspor'un gençleri evde çalışıyor

- Elazığspor'un gençleri evde çalışıyor TFF 2. Lig'de mücadele eden Elazığspor'un 20 yaş altı profesyonel oyuncuları Ömer Faruk Aydemir, İzzet Topatar ve Yusuf Ensar Poyrazlı antrenmanlarını evden sürdürüyor.

09.04.2020 13:27 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:30

- Elazığspor'un gençleri evde çalışıyor

ELAZIĞ - TFF 2. Lig'de mücadele eden Elazığspor'un 20 yaş altı profesyonel oyuncuları Ömer Faruk Aydemir, İzzet Topatar ve Yusuf Ensar Poyrazlı antrenmanlarını evden sürdürüyor.

Korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz günlerde 20 yaş altındakilerin sokağa çıkması kısıtlanmıştı. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu'na kayıtlı 33 futbolcusu bulunan TFF 2. Lig ekibi Elazığspor'da da 11 oyuncu sokağa çıkamıyor. Bu futbolcular arasında yer alan stoper Ömer Faruk Aydemir, sol kanat İzzet Topatar ve ön libero Yusuf Ensar Poyrazlı da diğer oyuncular gibi antrenmanlarını evden sürdürüyor.

Ülke olarak çok kötü günlerden geçtiklerini belirten futbolcular Ömer Faruk Aydemir, "Virüs salgınından dolayı biz de evden çıkmıyoruz ve çalışmalarımızı evden devam ettiriyoruz. Hocalarımızla her gün iletişim halindeyiz ve onların direktiflerini uyguluyoruz. Levent Eriş hocamız başta olmak üzere, yardımcı hocalarımız her gün arıyor. Temennim bu virüsün bir an önce bitmesi yönünde. İnşallah erken biter ve biz de sahalara döneriz. İnşallah güzel günler yakındır. Elazığ'ı öncesinden de deprem vurdu. Takımımız zaten ligden çekildi. Çoğu futbolcu arkadaşımızın evi hasar gördü. Tam üzüntümüz bitmeden bu kez korona virüs geldi. Neye uğradığımızı şaşırdık yani. Elazığ'da içeride dursan deprem, dışarıya çıksan virüs korkusu var. Halk ne yapacağını şaşırdı. İnşallah bir daha böyle kötü günler yaşamayız. Bu virüs salgınından dolayı zaten 20 yaş altının ve 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı var. Bu aralıkta kalanlara mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını söylüyorum. İnşallah en kısa zamanda bugünleri atlatacağız ama kurallara uyalım" dedi.

Elazığspor'un genç futbolcularından İzzet Topatar ve Yusuf Ensar Poyrazlı da antrenmanlarını evden sürdürüyor. Her iki oyuncu çektikleri videolarla evde kalın mesajı verdi.

Elazığspor'un gençleri evde çalışıyor

Kaynak: İHA

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