Elazığspor tam kadro çalıştı
Elazığspor, Hendekspor maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.
Elazığspor, Hendekspor maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.
TFF 3. Lig 1. Grubun 12. haftasında evinde Hendekspor'la karşılaşacak olan Elazığspor'da bu maçın hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediliyor. Bordo-beyazlılar, Elazığspor tesisleri üst sahada gerçekleştirdiği antrenmana ısınma ağırlıklı ön koşu ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden çalışma taktik varyasyonlarla sona erdi.
Teknik direktör Cafer Aydın ve yardımcıları yönetimindeki antrenmana tüm futbolcuların katıldığı bildirildi. - ELAZIĞ