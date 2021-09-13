Elazığspor, puanla tanışamayan tek takım oldu
Başkent Gözgözler Akademi FK'ya deplasmanda 2-0 yenilen Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup'un ikinci haftası sonunda puanla tanışamayan tek takım oldu.
Başkent Gözgözler Akademi FK'ya deplasmanda 2-0 yenilen Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup'un ikinci haftası sonunda puanla tanışamayan tek takım oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta ikinci hafta heyecanı geride kaldı. Ligin ilk haftasında evinde Bergama Belediyespor'a 2-1 yenilen Elazığspor, ikinci haftayı da Başkent Gözgözler Akademi FK yenilgisiyle tamamladı. Rakibine deplasmanda 2-0'lık skorla yenilen bordo-beyazlı ekip, grubun puanla tanışamayan tek takımı konumunda kaldı ve 2. hafta sonunda 18. sırada yer aldı.
Bordo-beyazlılar, TFF 3. Lig 1. Grup'un üçüncü haftasında evinde Artvin Hopaspor'la karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri