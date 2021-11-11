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Elazığspor Hendekspor maç biletleri satışta

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Elazığspor Hendekspor maç biletleri satışta

Elazığspor Kulübü, Hendekspor maç biletlerinde fiyat değişikliğine gitmezken, biletler Elazığspor Store'den satışa sunuldu.

Elazığspor Kulübü, Hendekspor maç biletlerinde fiyat değişikliğine gitmezken, biletler Elazığspor Store'den satışa sunuldu.

TFF 3. Lig 1. Grubun 12. haftasında oynanacak olan Elazığspor - Hendekspor maçı biletleri satışa çıkartıldı. Bilet fiyatlarında yine değişikliğe gidilmedi ve 10 liradan satışa sunuldu. 14 Kasım Pazar günü saat 13.00'da Doğukent Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmaya yine çift doz aşısını olan taraftarlar alınacak. Biletler maç gününe kadar Elazığspor Store'den satışa sunulacak. Maç günü ise hem Doğukent Stadyumu'ndan hem de Elazığspor Store'den satışa devam edilecek. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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