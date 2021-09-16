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Elazığ'ın BAL'da 3 takımı olacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Elazığ'ın BAL'da 3 takımı olacak

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligde (BAL) Elazığ'ın yine 3 takımla temsil edileceğini açıkladı.

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligde (BAL) Elazığ'ın yine 3 takımla temsil edileceğini açıkladı.

BAL'da 2021-22 sezonu katılım başvuruları tamamlandı. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, yaptığı açıklamada Elazığ'ın yine 3 takımla BAL'da yer alacağını açıkladı. Toplam 278 takımın BAL'da mücadele etmek için başvuruda bulunduğunu kaydeden Gür, bu takımlardan 263'ünün başvurusunun kabul gördüğünü belirtti. Yeni sezonda mücadele edecek 249 takımın BAL'da, 14'ünün ise geçen sezon TFF 3. Ligden düştüğüne dikkat çeken Gür, "Saha denetimleri yapıldıktan sonra statü yayınlanıp gruplandırmalar yapılacak. TFF Sağlık ve Bilim Kurulunun onayı doğrultusunda maçlarımızın 30-31 Ekimde başlatılması planlanıyor. Yeni sezonda Elazığ'ımız yine üç takımla Bölgesel Amatör Ligde yer alacak. Fırat Üniversitesi, Elazığ Yolspor ve Kovancılarspor'a yeni sezonun hayırlı olmasını diliyor, tüm takımlarımıza sakatlıksız kazasız belasız bir sezon temenni ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'ın BAL'da 3 takımı olacak

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