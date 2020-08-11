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Elazığ Belediyespor'da Teknik Direktör Tutaş görevi bıraktı

Elazığ Belediyespor FK'da yaşanan yönetim değişikliğinin ardından teknik direktörlük Alaattin Tutaş, görevi bıraktı.

Elazığ Belediyespor'da Teknik Direktör Tutaş görevi bıraktı
11.08.2020 13:08 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:12

Elazığ Belediyespor FK'da yaşanan yönetim değişikliğinin ardından teknik direktörlük Alaattin Tutaş, görevi bıraktı.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Elazığ Belediyespor'da, yaşanan yönetim değişikliğinin ardından Teknik Direktör Alaattin Tutaş görevi bıraktı. Takımın 3 sezon boyunca teknik direktörlüğünü yapan Tutaş, eski başkan Ahmet Toprak'a ithafen yayımladığı mesajda, "Üç sezon beraber olduk. Play off oynadığımız zamanlar oldu. Kötü gittiğimiz zamanlar oldu ama hiçbir zaman güvensizlik yaşamadık. Hep önümüze baktık başarılı olmak için. Her şeye rağmen çalıştık bu takımı daha iyi yerlere getirmek için. Hakkın ödenmez başkanım. Gecenizi gündüzünüze katıp bizlerin yanında oldunuz. Gururla taşıdığımız bayrağı devretmiş bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte yeni yönetim kuruluna başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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