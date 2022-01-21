El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele TUSAŞ'ı ziyaret etti - Haberler
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El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele TUSAŞ'ı ziyaret etti

AA - Haberler | Güncel

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret ettiği belirtildi.

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret ettiği belirtildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Twitter hesabından, Bukele'nin TUSAŞ'a yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdi.

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi tesislerinde ağırlamaktan gurur duyduklarını belirten Kotil, "Havacılık ve uzay alanındaki kabiliyetlerimizle iş birliğine hazır olduğumuzu ileterek, uydu alanındaki iş birliği anlaşmamız ile güzel bir başlangıç yapmış olduk." ifadesini kullandı.

Öte yandan esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'de Kotil'in yaptığı paylaşımı retweet ederek, şunları kaydetti:

"Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun!."

El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele TUSAŞ'ı ziyaret etti

El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele TUSAŞ'ı ziyaret etti

El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele TUSAŞ'ı ziyaret etti

AA - Son Dakika Haberleri

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