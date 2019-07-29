Ekrem İmamoğlu'ndan yoksul çocuklar için loca talebi!

Sarı-Kırmızılı yöneticiler, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyarette ettiler.

Başkan Mustafa Cengiz, İmamoğlu'na "34 Ekrem İmamoğlu" yazılı forma hediye etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da ziyaret için teşekkürlerini ileterek, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve kulüp yöneticilerine ziyaretleri için teşekkür ederim. İstanbul'un 3 büyük güzide kulübüyle işbirliği yapacağımızı söylemiştik. Her branştaki sportif aktiviteyi destekleyip dünya şehrine yakışır bir noktaya getireceğiz" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN FAKİR ÇOCUKLAR İÇİN LOCA TALEBİ

İmamoğlu, görüşmenin içeriğiyle ilgili şunları söyledi: "3 kulübümüzden de sosyal sorumluluk projesi kapsamında loca talebimiz olacak. Kendimiz için istemeyeceğiz tabii. Locaları sosyal anlamda kullanacağız 3 kulüpte de. Mahallelerden fakir çocukları getirip, maç izlemelerini sağlayacağız. Galatasaray Kulübü'nün Ali Sami Yen Spor Kompleksi çevresi, ulaşım planı ile ilgili süreç, yaya yolları ilgili çalışmaları hızlandıracağımızı konuştuk başkanımızın talebi doğrultusunda. Aynı zamanda kapalı spor salonu ile ilgili projelerini, ki içerisinde e-spor ve teknokent olan, paydaşlarıyla beraber hem destekçisi hem de bir partneri olabileceğimiz konusunda görüş birliğine vardık. Çalışmalarda iş birliği yapacağımız dile getirdik. Biz, İstanbul'un markaları olan 3 kulübe de yakın ve onlarla iş üreten bir belediye olacağımızı duyurmuştuk. Bu yolda beraber yürüyeceğiz."