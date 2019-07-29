Ekrem İmamoğlu'ndan yoksul çocuklar için loca talebi!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticiler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiler. İmamoğlu, Galatasaray ile birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinden, yoksul semtlerde oturan çocukların İBB'nin misafiri olarak maç izleyebileceği uygun fiyatlı loca talebinde bulundu.
Sarı-Kırmızılı yöneticiler, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyarette ettiler.
Başkan Mustafa Cengiz, İmamoğlu'na "34 Ekrem İmamoğlu" yazılı forma hediye etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da ziyaret için teşekkürlerini ileterek, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve kulüp yöneticilerine ziyaretleri için teşekkür ederim. İstanbul'un 3 büyük güzide kulübüyle işbirliği yapacağımızı söylemiştik. Her branştaki sportif aktiviteyi destekleyip dünya şehrine yakışır bir noktaya getireceğiz" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NDAN FAKİR ÇOCUKLAR İÇİN LOCA TALEBİ
İmamoğlu, görüşmenin içeriğiyle ilgili şunları söyledi: "3 kulübümüzden de sosyal sorumluluk projesi kapsamında loca talebimiz olacak. Kendimiz için istemeyeceğiz tabii. Locaları sosyal anlamda kullanacağız 3 kulüpte de. Mahallelerden fakir çocukları getirip, maç izlemelerini sağlayacağız. Galatasaray Kulübü'nün Ali Sami Yen Spor Kompleksi çevresi, ulaşım planı ile ilgili süreç, yaya yolları ilgili çalışmaları hızlandıracağımızı konuştuk başkanımızın talebi doğrultusunda. Aynı zamanda kapalı spor salonu ile ilgili projelerini, ki içerisinde e-spor ve teknokent olan, paydaşlarıyla beraber hem destekçisi hem de bir partneri olabileceğimiz konusunda görüş birliğine vardık. Çalışmalarda iş birliği yapacağımız dile getirdik. Biz, İstanbul'un markaları olan 3 kulübe de yakın ve onlarla iş üreten bir belediye olacağımızı duyurmuştuk. Bu yolda beraber yürüyeceğiz."
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maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmekCevap Yaz Yayından Kaldır
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İŞİ GÜCÜ GOYGOY HERŞEY ÇOK GÜZEL OLUYO ARANAN KAN BULUNDU HİZMETLERE BAK BRAVOO BÜYÜK BAŞKAN MİLLET CAN BUDA ET DERDİNDE GARİBANLARA YARDIM BUMUDUR YANİ STATTA MAÇ İZLETMEK KIRKYIL DÜŞÜNSEM AKLIMA GELMEZDİ MÜSTEHAK SEÇENLERE BİN BETER OLSUNLARCevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
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Trabzonsporlu Ekrem İMAMOĞLU. Ayrıcalıklı insanlardan o da. Helal.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Yoksul çocukların ilk önce temel ihtiyaçlarını karşılayacaksın sonra spor ve kültürel ihtiyaçlarını karşılarsın boş işlerle uğraşmasa daha iyi olur.Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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SIRA İLE HERŞEY . ÇALINANLARI Bİ GERİ TOPARLASIN , SONRA ODA OLUR.2 Yayından Kaldır
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sayın imamoğlu cocuklara mac seyrettireceğine onlara matti yardım yap daha makbule gecerCevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır
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trıbune oynuyor. amaç başka zıııırrrtttCevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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TRİBÜNLERE OYNUYOR CÜMLESİ BENZER BİR DURUMDAN ÇIKMIŞ OLABİLİR SOSYETENİN BAŞKANI GÜNDEMDEN DÜŞMEMEK İÇİN CANI GÖNÜLDEN ÇALIŞIYO O ÇOCUKLARA LOCA DEĞİLDE SÜTLERİ VEREYDİN YA MARKETE ALIŞVERİŞE GİDEN Bİ BAŞKANMIŞ İMAJI YARATIYORSUN SON ZMANLARDA Bİ GÜNDEME GELME ÇABALARI VE ÇOK VAKİT KAYBETTİK BİRAN ÖNCE İŞLERE KOYULMALIYIZ ÇOK ÇALIŞMALIYIM DEYİM SEÇİMDEN HEMEN SONRA BODRUMA TATİLE GİTMEK GERÇEKTEN ÇOK BAŞARILI BİR ADIM İSTANBUL İÇİN HERŞEY ÇOK GÜZEL OLUYO BİZ TAKİPTEYİZ :))Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Doğru teknelerde mankenlerle basılması lazım değil miYayından Kaldır
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. . . . . KELEBEK KONMUŞ AMA HANGİSİ BİLEMEDİMCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır