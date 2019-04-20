Ekrem İmamoğlu, Galatasaray-Kayserispor Maçını Statta İzledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray-Kayserispor maçını izlemek için Türk Telekom Stadyumu'na gitti. İmamoğlu karşılaşmayı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte takip etti.

Ekrem İmamoğlu'nu gören taraftarlar fotoğraf çekilmek için İmamoğlu'nun yanına gitti. Bir çok taraftarı kırmadan fotoğraf çekilen Ekrem İmamoğlu uzaktan bağıran taraftarlara da el salladı.