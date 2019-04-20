Ekrem İmamoğlu, Galatasaray-Kayserispor Maçını Statta İzledi

EKREM BEY İNANIN SİZE OY VERDİM AMA BU MAÇA GİTME OLAYLARI KOKMAYA BAŞLADI BENCE BİRAZ DOZU KAÇTI SİZE İYİ BİR DANIŞMAN LAZIM HALKTAN BİRİYİM DEREKN HALKTAN KOPUK HALE GELİYORSUNUZ BİR VATANDAŞ OLARAK BENDEN SÖYLEMESİ
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray-Kayserispor maçını izlemek için Türk Telekom Stadyumu'na gitti. İmamoğlu karşılaşmayı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte takip etti.
Ekrem İmamoğlu'nu gören taraftarlar fotoğraf çekilmek için İmamoğlu'nun yanına gitti. Bir çok taraftarı kırmadan fotoğraf çekilen Ekrem İmamoğlu uzaktan bağıran taraftarlara da el salladı.