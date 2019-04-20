Ekrem İmamoğlu, Galatasaray-Kayserispor Maçını Statta İzledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray-Kayserispor mücadelesini statta izledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray-Kayserispor maçını izlemek için Türk Telekom Stadyumu'na gitti. İmamoğlu karşılaşmayı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte takip etti.

Ekrem İmamoğlu'nu gören taraftarlar fotoğraf çekilmek için İmamoğlu'nun yanına gitti. Bir çok taraftarı kırmadan fotoğraf çekilen Ekrem İmamoğlu uzaktan bağıran taraftarlara da el salladı.

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YORUMLAR (16)

  • SERCAN:
    EKREM BEY İNANIN SİZE OY VERDİM AMA BU MAÇA GİTME OLAYLARI KOKMAYA BAŞLADI BENCE BİRAZ DOZU KAÇTI SİZE İYİ BİR DANIŞMAN LAZIM HALKTAN BİRİYİM DEREKN HALKTAN KOPUK HALE GELİYORSUNUZ BİR VATANDAŞ OLARAK BENDEN SÖYLEMESİ
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  • ADINIZI YAZIN:
    yahu bu adami belediye baskani secen milet normal deyil bundan coban bile olmazvallahi belediye baskani olmu hayret dogrusu
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  • ZEYBEKOĞLU:
    EKREM İMAMOĞLU;SENDE BAŞKA BİR ANTRİKOTLUK MUSAKKA HAVASI VAR AMA DUR BAKALIM ALTINDAN NE ÇIKACAK. . .
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  • ADIMIMMI :
    ah binali ah orda senle selfi çekmeleri gerekiyodu şimdi işte kaderin üstünde bir kader var napalım
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