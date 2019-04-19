Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın Twitter Paylaşımlarını Beğendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ülkemizin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor. Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır. Dönem, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir. Gayemiz, milletimizin refahını artırmak, güvenlik ve özgürlük dengesini koruyarak devletimizin bekasına yönelik tehditleri bertaraf ederek, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır." Twitter paylaşımlarını beğendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın bu paylaşımlarından ikisini İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu beğendi.

İŞTE İMAMOĞLU'NUN BEĞENDİĞİ GÖNDERİLER

"Ülkemizin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor.

Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır.

Dönem, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir.

Gayemiz, milletimizin refahını artırmak, güvenlik ve özgürlük dengesini koruyarak devletimizin bekasına yönelik tehditleri bertaraf ederek, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır."