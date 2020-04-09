Ekonomik durgunluğa karşı KOSGEB formülü genişliyor Salgının ekonomide yarattığı tahribatı hafifletmek için etkinliği artırılan KOSGEB'in bu fonksiyonu bir adım daha öteye taşındı.

Salgının ekonomide yarattığı tahribatı hafifletmek için etkinliği artırılan KOSGEB'in bu fonksiyonu bir adım daha öteye taşındı. KOSGEB kaynaklı kredilerin geri ödemesi 3 ay ertelendi. 713 milyon liralık krediyi ertelemenin getirdiği 21 milyon liralık maliyetin tamamı KOSGEB tarafından karşılanıyor. Kaynak: Dunya.com