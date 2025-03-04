Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu

Vestel Ceo'su Ergün Güler'in Ramazan ayı nedeniyle şirket çalışanlarına gönderdiği tebrik mesajı krize neden oldu. Kurumun bağlı olduğu Zorlu Holding Ceo'su Bekir Cem Köksal ise Güler'e Ramazan mesajı sebebiyle sert tepki gösterdi. Medyaya yansıyan olayın ardından görevinden istifa eden Köksal, gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldı.

ZORLU HOLDİNGDE YENİ CEO ÖMER YÜNGÜL

Zorlu Holding'de Köksal'ın yerine yeni CEO atandı. Holdingde yeni CEO Ömer Yüngül oldu. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "4 Mart 2025 tarihinde yapılan Holding Yönetim Kurulu toplantısında, Zorlu Holding CEO'luk görevinden ayrılan Sayın Cem Köksal'ın yerine Sayın Ömer Yüngül'ün atanması kararlaştırılmıştır. Zorlu Grubu'nun tüm çalışmaları ve programlarının planlanmış olduğu şekilde kararlılıkla devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Ömer Yüngül

ÖMER YÜNGÜL KİMDİR?

1955 yılında İzmir'de doğan Ömer Yüngül, 1978'de Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Kariyerine Tekfen İnşaat'ta başlayan Yüngül, Metaş, Faz Elektrik, Merloni Elettrodomestici'de farklı pozisyonlarda yöneticilik yaptı. 1997 yılında Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü olarak Zorlu Holding bünyesine katılan Yüngül, 2000 yılında Vestel İcra Kurulu Başkanı oldu. Yüngül, 15 yıllık başarılı Vestel yönetiminin ardından, 2013'te Zorlu Holding'in ilk CEO'su oldu. 2024 yılı Haziran ayına kadar CEO olarak görev yapan Yüngül, 2022 yılı itibarıyla üstlendiği Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyeliği görevini halen sürdürüyordu. İyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilen Ömer Yüngül, evli ve bir çocuk babası.