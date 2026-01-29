Haberler

Hamsi yeniden tezgahlarda, 200 liradan alıcı buluyor

Hamsi yeniden tezgahlarda, 200 liradan alıcı buluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldaklı balıkçı Oktay Ertürk, palamut bolluğunun olmamasını iklim değişikliği ile ilişkilendirerek, hamsinin tezgahlarda en çok ilgi gören balık olduğunu açıkladı. Balık fiyatlarının denizle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Ertürk, sezonun seyri hakkında da bilgi verdi.

Zonguldaklı balıkçı esnafı Oktay Ertürk, balık sezonunun gidişatını ve fiyatlardaki dalgalanmayı değerlendirdi. Palamudun bu sene neden olmadığını iklim değişikliğine bağlayan Ertürk, hamsinin yeniden tezgahlara dönmesiyle vatandaşın balığa yöneldiğini belirtti.

Zonguldak balıkçı esnafından Oktay Ertürk, tezgahlarda en çok hamsinin ilgi gördüğünü belirtti. Palamudun olmayışını da anlattı. Bu yıl palamudun neden beklenen bolluğa ulaşmadığına değinen Ertürk, iklim şartlarının dengesizliğine dikkat çekerek, "Palamut bu sene yapmadı. Sebebi hayvanın havyarını dökememesi. Hava bir soğuk bir sıcak yaptı. Palamut ise sıcağı sever. İstediği ortamı bulamayınca Karadeniz'den beklediğimiz o bolluk çıkmadı" dedi.

Piyasadaki fiyatların tamamen denize bağlı olduğunu vurgulayan Ertürk, "Balık bol olursa ucuz, az olursa pahalı oluyor. Bizimle alakası yok. Hamsi 200 TL, mezgit 350 TL, istavrit 150 TL'den satılıyor" ifadelerine yer verdi.

Ertürk, her şeye rağmen halka ucuz ve taze balık yedirmek için mücadele ettiklerini ve sezonun bu seyirde devam edeceğini öngördüklerini ekledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var

Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı

Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Huzurevinde 3 arkadaşını öldüren sanığa 3 ağırlaştırılmış müebbet

Huzurevinde katliam yapan sanığın cezası belli oldu
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı