Ziver Kahraman güven tazeledi Ekonomi Haberleri Ordu Ticaret Borsası Başkanlığına yeniden Ziver Kahraman seçildi. Ordu Ticaret Borsası Başkanlığına yeniden Ziver Kahraman seçildi. Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman güven tazeledi. Kahraman, yapılan seçimlerde yeniden Borsa Başkanı seçilerek, fındık sektörünün güvenini kazandı. Borsa binasında gerçekleştirilen ve Ziver Kahraman ile Osman Çakmak'ın yarıştığı seçimde 271 oy kullanıldı. 268 oyun geçerli sayıldığı seçimde oyların 175'ini alan Ziver Kahraman yeniden Borsa Başkanı oldu. Ziver Kahraman başkanlığındaki Ordu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu: "Ziver Kahraman, Özyürek Tarım, Karadeniz Gıda, Erkar Zirai Ürünler, Mustafa Özyılmaz, İşletmeler Tarım, Uğur Sarıkoca, Yusuf Ziya Erkoç, Enginyurt Tarım, Murat Bilü, Çamuroğlu Tarım, Mustafa Bindaş, Yurdakul Gül, Sezgin Karaağaç." - ORDU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Ordu Ekonomi Haberler

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