Zam oranı netleşiyor! Memur ve emeklilerin gözü saat 10.00'da açıklanacak enflasyon rakamında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zam oranı netleşiyor! Memur ve emeklilerin gözü saat 10.00'da açıklanacak enflasyon rakamında

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Ekonomi
 - Güncelleme:

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bugün saat 10.00'da TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon oranının ortaya çıkmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı da netleşecek.

Geçtiğimiz hafta asgari ücretin yüzde 30 zam ile 5.500 TL'ye çıkarılması sonrasında bugün de memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak.

Bugün saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu rakam memur ve emeklisinin maaşlarına da yansıyacak.

Öte yandan memurlar toplu sözleşmede yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam hakkı kazandı. Kamu çalışanları ayrıca 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,5'i aşan kısmı için de enflasyon farkı alacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine zamlı maaşları 8 Temmuz'da ödenecek. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.

Merkez Bankası'nın 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi sonuçlarında rakamlar paylaşıldı. Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59 oldu.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Ekonomi

Memur zammı Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title