Yüzündeki Tümörle Mücadele Eden Libyalı Hasta, Türkiye'de Ameliyat Oldu

Yüzündeki tümörle mücadele eden 41 yaşındaki Libyalı hasta, Türkiye'ye gelerek, Medipol Mega Üniversite Hastanesinde ameliyat oldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yüzünde anomali, asimetri, görme bozukluğu ve dinmeyen göz akıntısı şikayetleriyle ülkesindeki hastaneye başvuran 41 yaşındaki Libyalı Wail Mohamed Sulaiman Shangair, hem Libya'da hem de Tunus'ta ameliyat oldu.

Sonuçsuz 3 ameliyat geçiren Shangair, tedavi olmak için Türkiye'ye geldi. Başında iyi huylu tümör tespit edilen Shangair, Medipol Mega Üniversite Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve operasyonu gerçekleştiren Medipol Sağlık Grubu'ndan Prof. Dr. Tolga Kandoğan, yaptıkları değerlendirme sonucunda çekilen tomografi ve MR görüntülemelerinde, hastanın yüz kemiklerini tutan, burun deliklerini kapatan iyi huylu bir tümör tespit ettiklerini belirtti.

Tümörün, gözün arkasına kadar ilerleyerek, göz sinirine ve göz kaslarına baskı yaptığını, dolayısıyla hastanın görme fonksiyonlarını ciddi şekilde etkilediğini aktaran Kandoğan, yapılan tetkiklerde hastanın görme oranını 10 üzerinden 4 olarak ölçtüklerini kaydetti.

Kandoğan, "Bu durum tedavi edilmezse görme kaybı tamamen gerçekleşebilir ve tümör beyin yapısına doğru ilerleyerek daha ciddi sonuçlar doğurabilirdi." ifadesini kullandı.

Ameliyat hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kandoğan, "Göz sinirine ve kaslarına yapışık olan tümörü çıkarırken çok dikkatli ve hassas çalışmak zorundaydık. Hem burun deliklerini kapatan hem de göz arkasına baskı yapan bu tümörün temizlenmesiyle birlikte hastanın hem solunum hem de görme fonksiyonları düzeldi." değerlendirmelerinde bulundu.

Kandoğan, ameliyat sonrası hastanın burun deliklerinin açıldığını ve göz hareketlerinin normale döndüğünü vurgulayarak, artık hastanın rahatça nefes alabildiğini ve görme keskinliğinin önemli ölçüde iyileştiğini aktardı.

Ameliyatın ardından hastanın iyileşme sürecinin dikkatle takip edileceğini vurgulayan Kandoğan, "Hastamızın sağlık durumu şu anda iyi. Ancak bu tür tümörlerin tekrarlama riski bulunduğu için yıllık periyodik kontrollerle süreci yakından izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Libyalı Shangair de hastalığının 2021'de başladığını ve Libya'da iki, Tunus'ta da bir ameliyat geçirdiğini ama istediği sonucu alamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ameliyattan önce gözüm yerinden çıkacak gibi hissediyordum. Şimdi ise çok daha rahatım ve sağlığıma kavuştuğuma inanıyorum. Başarılı operasyonun ardından sağlığıma geri kazanmanın mutluluğunu yaşıyorum. Artık hem rahat nefes alabiliyorum hem de daha iyi görebiliyorum. Türkiye'ye gelerek doğru kararı vermişim."