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Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın üçüncü faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 17 Nisan Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürülmüştü.

POLİTİKA FAİZİ CARİ BEKLENTİSİ YÜZDE 42,5

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari ay sonu beklentisi yüzde 42,5 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 39,24'e yükseldi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 27,60'tan 29,37'ye çıktı.

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Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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