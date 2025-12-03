Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde Yıllık Artış Yüzde 27,23 Oldu

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 27,23, aylık ise yüzde 0,84 arttığını açıkladı.

TÜİK, kasım ayına ilişkin "Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi" (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; Yİ-ÜFE'de kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,84, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 26,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,37 artış kaydedildi.

İmalat ürünlerinde yıllık artış yüzde 27,04

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,60, imalatta yüzde 27,04; elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 24,92 ve su temininde yüzde 57,62 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarından ara mallarında yüzde 23,09, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,17, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,65, enerjide yüzde 27,40 ve sermaye mallarında yüzde 28,44 artış kaydedildi.

İmalat ürünlerinde aylık artış yüzde 1,17

Aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,77, imalatta yüzde 1,17 artış; elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,10 azalış ve su temininde yüzde 2,02 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarından ara mallarında yüzde 1,27, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,08, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,48 artış, enerjide yüzde 0,48 azalış ve sermaye mallarında yüzde 1,54 artış kaydedildi.