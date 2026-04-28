Haberler

Yurt genelindeki yaklaşık 422 bin hektarlık ova koruma altına alınacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığının, toprak kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacını taşıyan çalışması 18 ildeki 34 ovayı kapsıyor - 10 ildeki büyük ova koruma alanlarıyla ilgili revize çalışmaları da geçen yıl sona erdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, toprak kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla 2025'te 18 ildeki 34 ovada 421 bin 914 hektar alanla ilgili koruma çalışmalarını tamamladı.

AA muhabirinin, Bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi Projesi Arazi Kullanım Planlamasının (AKUP) temel altlığı olan 1/5.000 ölçekli detaylı toprak etüt çalışmaları 10 ilde sona ererken 21 ilde devam ediyor, planlama kapsamında 13 ilde ihale çalışmaları ise sürüyor.

Toprak etütleri tamamlanan Edirne, Tekirdağ, Yalova ve Kırklareli illerinde 1/5.000 ölçekli AKUP ihale süreciyle ilgili çalışmalar geçen yıl başlatıldı.

Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovaların koruma altına alınması faaliyetleri de devam ediyor. Bu amaçla 2025'e kadar 73 ildeki 468 ova olmak üzere toplam 9 milyon 448 bin 55 hektarlık büyük ova koruma alanı ilan edildi.

Geçen yıl içerisinde 18 ildeki 34 ovada 421 bin 914 hektar alanla ilgili çalışmalar ile 10 ildeki büyük ova koruma alanlarıyla ilgili revize faaliyetleri sona erdi.

Toprak sınıflaması çalışmaları devam ediyor

Toprak sınıflaması çalışmaları çerçevesinde Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Yalova'da 931 bin hektar alanda ihaleye çıkıldı, 750 bin hektar alanda detaylı toprak etüt ve haritalama çalışmaları tamamlandı.

Çanakkale, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın ve Manisa'da 2,4 milyon hektar alanda yürütülen arazi çalışmaları sona erdi.

Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Burdur, Muğla ve Antalya'da 2,4 milyon hektar tarım alanında ön büro çalışmaları bitti, arazi ve laboratuvar çalışmaları ise sürüyor.

Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye ve Adana'da 2025 yılı içerisinde başlaması planlanan 5,4 milyon hektar alanda detaylı toprak etüt ve haritalama çalışmalarının ihalesi yapılarak sözleşmeleri imzalandı.

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Muğla, Burdur, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Antalya'da 1,6 milyon hektar alanda detaylı toprak etüt haritalama faaliyetleri kapsamında ihale hazırlık çalışmaları yapıldı.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

