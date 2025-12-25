Haberler

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Güncelleme:
Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 354,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 202,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alarak yatırım yapmaya devam etti. TCMB'nin açıkladığı haftalık istatistiklere göre, hisse senedi ve DİBS stoklarında artış gözlemlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Aralık haftasında 354,5 milyon dolarlık hisse senedi, 202,8 milyon dolarlık DİBS ve 100 bin dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 12 Aralık haftasında 33 milyar 66,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 19 Aralık haftasında 33 milyar 515,7 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 775,8 milyon dolardan, 18 milyar 44 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 648,2 milyon dolar oldu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
500

