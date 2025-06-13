Yurt Dışında Yerleşik Kişiler, Hisse Senedi Alımını Artırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz hafta yurt dışında ikamet eden kişiler, 51,3 milyon dolarlık hisse senedi satın alırken, 1 milyar 637,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı. Hisse senedi stoku ise 29 milyar dolara yükseldi.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 51,3 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Haziran haftasında net 51,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 10,4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı satın alırken, 1 milyar 637,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 30 Mayıs itibarıyla 27 milyar 626,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Haziran haftasında 29 milyar 29,1 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 11 milyar 901,5 milyon dolardan 10 milyar 269,6 milyon dolara inerken, ÖST stokları da 502 milyon dolardan 512 milyon dolara çıktı.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
Okulu basıp öğretmeni tüfekle katletti, caniden pişkin cevap

Öğretmeni okulda katleden caniden pişkin cevap
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu

Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devine imzayı attı atacak
İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş

İran'ın kalbine nasıl operasyon yapıldı? Detaylar hayrete düşürdü
Devrim Muhafızları Komutanı'nın öldürüldüğü bina ilk kez görüntülendi

Devrim Muhafızları Komutanı'nın öldürüldüğü daire böyle görüntülendi
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.