Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye doğrudan yatırımı 1 milyar 508 milyon dolar arttı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, eylül ayında yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 508 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 649 milyon dolar arttı.

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 200 milyon dolar, krediler 52,7 milyar dolar katkı verirken, finansal türevler 4,9 milyar dolar, net portföy yatırımları 4,6 milyar dolar, ticari krediler 1,9 milyar dolar ile net efektif ve mevduatlar 14,6 milyar dolar negatif yönlü etki etti.

Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı ise 31,4 milyar dolar oldu.

Eylül ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 859 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 508 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 649 milyon dolar arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 183 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 290 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları eylül ayında 7 milyar 733 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 5 milyar 859 milyon dolar ve DİBS piyasasında 495 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ihraçları ve diğer sektörler ihraçlarında sırasıyla 780 milyon dolar, 662 milyon dolar ve 32 milyon dolar net alış yaptığı gözlemlendi.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar 820 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 4 milyon dolar ve 1 milyar 861 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası cinsinden 782 milyon dolar net artış ve yabancı para cinsinden 2 milyar 272 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 1 milyar 490 milyon dolar net azalış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 10 milyar 13 milyon dolar net azalış oldu.

(Bitti)

Kaynak: AA