Haberler

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TCMB verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 33,5 milyon dolar hisse senedi, 1,23 milyar dolar DİBS ve 1,34 milyar dolar ÖST alımı yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 33,5 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 225,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1 milyar 336,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 33,5 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 225,5 milyon dolarlık DİBS ve 1 milyar 336,6 milyon dolarlık ÖST aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 10 Temmuz haftasında 41 milyar 697,9 milyon dolardan 41 milyar 336,9 milyon dolara düştü.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 16 milyar 254,3 milyon dolardan 17 milyar 376,1 milyon dolara, ÖST stoku da 2 milyar 547,2 milyon dolardan 3 milyar 872,6 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın doktorun tutuklandığı öldüren doğuma bakanlıktan itiraz var

Kadın doktorun tutuklandığı öldüren doğuma bakanlıktan itiraz var
Amedspor, Icardi transferine son noktayı koydu

Amedspor transfere son noktayı koydu
Görüntüler ilk kez yayınlandı! Ajda Pekkan, First Lady'ler için sahne aldı

İlk kez yayınlandı! Ajda Pekkan, First Lady'ler için sahne aldı
Genç mühendisi hayattan koparmıştı! Aileyi isyan ettiren ödül gibi ceza

Genç mühendisi hayattan koparmıştı! Ödül gibi ceza isyan ettirdi
Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek

Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek
Zarar öyle böyle değil! Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu

Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu

İstanbul'da akılalmaz olay! Tıraşı beğenmedi berberi bıçakladı

Yüzünü silen berberi böyle bıçakladı! Nedeni pes dedirtecek cinsten