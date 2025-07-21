Yurt Dışı Üretici Fiyatları Yüzde 28,38 Arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyatları Yüzde 28,38 Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, haziran ayında yurt dışı üretici fiyatlarının yıllık yüzde 28,38, aylık ise yüzde 3,42 arttığını açıkladı. Madencilik ve imalat sektörlerinde de önemli artışlar kaydedildi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici fiyatlarının haziran ayında yıllık yüzde 28,38, aylık yüzde 3,42 arttığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2025 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; yurt dışı üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,42, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,17 arttı. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 23,36 artış, imalatta yüzde 28,48 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 24,95 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,19 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,89 artış, enerjide yüzde 10,33 artış, sermaye mallarında yüzde 33,30 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,03 artış, imalatta yüzde 3,44 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,83 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,50 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,30 artış, enerjide yüzde 9,96 artış, sermaye mallarında yüzde 3,34 artış olarak gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü! Bir milletvekili daha istifa etti

Büyük umutlarla siyasi yolculuğuna başlayan partide yaprak dökümü
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 52 yıllık anlaşma bitiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 52 yıllık anlaşma bitiyor
Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi aidat kavgasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi kavgada hayatını kaybetti
Türkiye'nin köklü iki tekstil devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin köklü tekstil devleri konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var

Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.