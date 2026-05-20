Haberler

TÜİK: Yurt dışı üretici fiyatları nisanda arttı

TÜİK: Yurt dışı üretici fiyatları nisanda arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK, nisan ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıkladı. Yıllık artış %35,07, aylık artış ise %4,16 olarak gerçekleşti. Enerjide yıllık artış %125,66 ile dikkat çekti.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici fiyatlarının nisan ayında yıllık yüzde 35,07; aylık yüzde 4,16 arttığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2026 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; yurt dışı üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 4,16, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,07 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,24 arttı. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 46,81 artış, imalatta yüzde 34,87 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 29,24 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 34,37 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 36,90 artış, enerjide yüzde 125,66 artış, sermaye mallarında yüzde 25,15 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,19 azalış, imalatta yüzde 4,27 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,52 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,28 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,01 artış, enerjide yüzde 14,96 artış, sermaye mallarında yüzde 3,08 artış olarak gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi

Depremle sarsılan Malatya'da okullarla ilgili karar verildi
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı

Çin liderinden Trump'a tarihi ayar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karar resmen iletildi! Fenerbahçe'de beklenen son

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Erdoğan'dan 'Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz' diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

Spor Bakanı'nın canlı yayındaki sözlerine Erdoğan'dan müdahale
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu
Yıldız futbolcunun eski sevgilisi maymunla öpüştü

Ünlü ismin eski sevgilisi maymunla öpüştü
İngiltere’de çocuk istismarı skandalı! Çete üyelerine 277 yıl hapis

Mide bulandıran ağ sonunda çöktü
Ali Babacan Çin’deki kritik zirvede! Türkiye’den tek davetli isim oldu

Kritik zirveye Türkiye’den davet edilen tek isim oldu

Soğukkanlı esnaf! Deprem anında yerinden bile kalkmadı

Depremi umursamayan esnaf! Yerinden bile kalkmadı