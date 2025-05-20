Yurt Dışı Üretici Fiyatları Nisan Ayında Yükseldi

Yurt Dışı Üretici Fiyatları Nisan Ayında Yükseldi
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TÜİK'in verilerine göre, nisan ayında yurt dışı üretici fiyatları yıllık basisde %22,92 artış gösterdi. Aylık artış ise %4,41 olarak belirlendi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında yurt dışı üretici fiyatlarının yıllık yüzde 22,92, aylık yüzde 4,41 arttığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; yurt dışı üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 4,41, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,92 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 28,57 arttı.

Sanayinin 2 sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,96 artış, imalatta yüzde 22,97 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 21,15 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,42 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,64 artış, enerjide yüzde 11,03 azalış, sermaye mallarında yüzde 28,07 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin 2 sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,10 artış, imalatta yüzde 4,45 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 4 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 7,50 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,93 artış, enerjide yüzde 3,76 azalış, sermaye mallarında yüzde 5,37 artış olarak gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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