Üye Girişi
Haberler

Kısa süre içinde yumurtaya gelen zam enflasyon oranını da solladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde yumurtaya yapılan zam, enflasyonu da geride bıraktı. Boyutları ve fiyatı değişse de 30'lu yumurta koli kimi markette 260 liraya dayandı. vatandaşlar son dönemde yumurtaya ardı ardına gelen zammın nedenini merak ediyor. Bu haliyle yumurta fiyatları aylık enflasyon fiyatlarını da geride bıraktı.

Genelde yaz aylarında fiyatı ucuzlayan yumurta, kış yaklaşırken bu kez zamlarla gündemde. Tüm Türkiye genelinde son iki haftada yumurtaya gelen zamlar yüzde 30'a yaklaştı. Ortalama bir yumurtanın fiyatı 8 lira oldu.Tüketiciler, afaki artış karşısında şaşkına döndü.

2 hafta içinde gelen peş peşe zamlar yumurtanın tane fiyatını da yükseltti. NTV'nin hazırladığı habere göre yumurtaya gelen iki zamla birlikte koli başına yüzde 30'luk zam market raflarına yansıdı.

YUMURTANIN TANESİ 8 LİRA OLDU

Zamdan önce 200 lira olan yumurtanın kolisi, 260 liraya yükseldi. Buna göre 1 tane yumurtanın fiyatı 8 lira ile 9 lira arasında değişiyor.

Yumurta fiyatlarından esnaf da dert yandı. Esnaf Mustafa Aksoy, yumurtaya yüksek oranlarda ikinci zam geçişinin olduğunu dikkat çekerek, "Üreticilerle konuştuğumuzda devamının da gelebileceği söylüyorlar" dedi.

YUMURTA ÜRETİMİ ARTARKEN FİYAT NASIL YÜKSELDİ?

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,1 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 11,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, tavuk eti üretimi 214 bin 116 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,83 milyar adet olarak gerçekleşti.

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,1 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 11,8 arttı, hindi eti üretimi yüzde 16,7 arttı. Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,8 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 6,3 arttı, hindi eti üretimi yüzde 17,1 arttı.

Bir önceki ay 214 bin 432 ton olan tavuk eti üretimi Eylül ayında yüzde 0,1 oranında azalarak 214 bin 116 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 808 milyon 368 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Eylül ayında yüzde 1,1 oranında artarak 1 milyar 828 milyon 30 bin adet oldu.

Kısa süre içinde yumurtaya gelen zam enflasyon oranını da solladı
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi! O suç artık ön ödeme kapsamında

 Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt

CHP'li milletvekillerinin sözlerine Bakan Tekin'den olay yanıt

 Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı

İlçe çöplerle kaplıyken başkan yardımcısı canlı yayın açıp fal baktı
Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi

İntihar etmek için çatıya çıktı ama asıl vahşet evde yaşanmış
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıSekko FX:

Valla bıktık bu ülkeden , halkı çok mahvettiniz sayın Tayyip bey. Olan 22 yilimiza oldu. Çocuklarımızın geleceğini mahvettiniz kimse burada kalmak istemiyor. Gül gibi ülkeye yazık ettiniz.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhamit karaaslan:

YUMURTAYA GELEN ZAM... MALİYET NE KADAR BİLİYORMUSUNUZ .BİR DÜRÜM 200 LİRA OLDUĞU YERDE 30 ADET YUMURTA NASIL 100 VEYA 120 LİRA OLUR..KURTARMAZ İŞÇİ,ELEKTİRİK,YEM..VE DİĞER GİDERLER MALESEF ..BÜYÜK İŞLETMLER SÜRÜMDEN BELKİ KAZANIR AMA KÜÇÜK İŞLETME ZARAR EDİYOR VE ÇOĞUDA KAPATDI..HANİ 200 TAVUK ALDIM ŞU KADAR YUMURTA ALDIM SATTIM PARA KAZANDIM BUNLAR SADECE HİKAYE..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Yine tavuklar grev mi yaptı yoksa, horozlarla araları mı bozuldu ki yumurtaya zam yapıldı.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

Bekleyin bekleyin 2095 yılında enflasyon düşecek :D Reis te son kez 2098 de aday olacak ama son kez

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Kara:

dedik daha kuş gribi haberlerini yaptılar iki hafta sonra yumurta 200 lira oldu

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

biz üreticiler olarak buğdayı bu yıl 8 tl/kg mısırı 8,5 tl/kg sattık nasıl oluyor da fiyatlar yükseliyor. aracı dediğimiz kesimi devletin yok etmesi gerekiyor. firmalara el koyup kamu malı yapsın bunları. alayı hain bunların

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVATOZZ:

Almayın arkadaşlar ellerinde bozulsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdizayn desen:

gecenlerde bazı fiirmalara cezalar yazıldı diye okumuştum yanılmıyorsam fiyatta tekellesme adına işte sanırım cezaların karşılığı bu şekilde ödettiriliyor bizlere

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsmail Karadoğan:

Hani enflasyon düşüyor du. fiyatlar roket hızında yükselirken sabit gelirli ve emeklinin maaşı güneş görmüş kar gibi erimeye devam ediyor. Çok yakında buhar olacak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

pazarda dört haftadır haftalık yirmi yirmi zam geliyor üç harfli marketlerden öğrendiler asgari ücret ve emekli maaşa zam yaklaşınca malların fiyatına ufak ufak kitliyorlar biz daha zammı almadan maaşlar kuşa dönüyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Anadolu parsı nedir? Anadolu parsı Türkiye'de var mı? ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR | 14 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul elektrik kesintisi! 14 Kasım Perşembe İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? BEDAŞ-AYEDAŞ kesinti sorgula! Az önce deprem mi oldu? 14 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 13 Kasım 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? BİNGÖL'DE DEPREM! 13 Kasım Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında ve nereli? 15 Kasım Cuma Antalya hava durumu | Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 15 Kasım Cuma Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 14 KASIM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.